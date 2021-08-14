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В результате землетрясения на Гаити погибли четыре человека

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По меньшей мере двое детей и двое взрослых погибли в результате землетрясения, которое произошло на Гаити. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает новостной портал Gazette Haiti.

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«В результате землетрясения есть человеческие жертвы, больше всего пострадавших на юге страны. Там наш репортер в городе Аквин заявил о четырех смертельных случаях, в том числе погибли двое детей в возрасте семи и девяти лет», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

12 августа подземные толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Ближайший населенный пункт от эпицентра землетрясения расположен в 2,4 тыс. км. Очаг подземных толчков находился на глубине 63 км.

За день до этого на юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова.

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