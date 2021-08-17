Уловить идею: как Россия может заработать на углеродном налоге ЕС

Введение углеродного налога в рамках «европейского зеленого курса» не на шутку переполошило отечественную индустрию. Россия как крупнейший поставщик материалов в Евросоюз может оказаться главным пострадавшим от нового налога: потери российской промышленности уже оценили в $700 млн в год. Однако одновременно наша страна может оказаться одним из выгодополучателей такого законодательства. Дело в том, что Россия обладает огромным потенциалом в плане возможности захвата и утилизации углекислого газа. Более того, применение таких технологий может резко повысить эффективность существующих месторождений нефти, убеждены аналитики Vygon Consulting, выпустившие обзор «Монетизация выбросов CO2». Подробности — в материале «Известий».

Солидный потенциал

Обеспокоенность углеродной нейтральностью — нулевыми нетто-выбросами углекислого газа в атмосферу — в последнее время охватила не только Европу и Северную Америку, но и весь мир. У этой проблемы есть несколько решений. Во-первых, отказаться от использования тех или иных ресурсов, выделяющих CO2 в процессе работы. Прежде всего речь идет об угле и углеводородных энергоносителях. По большей части эта задача нерешаемая, по крайней мере, в ближайшие 30 лет — сложности упираются в законы не только экономики, но и физики. Сократить долю ископаемого топлива в общем балансе возможно, но полностью отказаться не получится.

Уловить идею Карьер по добыче бурого угля и угольная электростанция в Германии Фото: Global Look Press/Rainer F. Steussloff/Intro

Второй путь заключается в том, чтобы «захватывать» часть выделенного углекислого газа и изымать его из атмосферы. «Нетехнологичный» вариант этого пути представляет собой, например, высаживание лесов. Но это временное решение: в долгосрочной перспективе деревья возвращают весь поглощенный углерод в атмосферу при разложении или пожарах, так что их углеродный баланс в конечном итоге околонулевой. В последнее время широко распространяются технологически более сложные способы улавливания и хранения CO2, которые позволяют изымать его из атмосферы на многие десятилетия.

Потенциал России в этом направлении огромный. По оценке экспертов Vygon Consulting, снижение выбросов от использования технологий улавливания, утилизации и захоронения углекислого газа составляет 1,1 гигатонны (миллиарда тонн), что лишь на треть меньше всех выбросов CO2 в стране в год (1,7 Гт). Наиболее заинтересованными в развитии таких технологий отраслями являются металлургия и нефтегазохимия, чьи потери от трансграничного углеродного регулирования могут составить до $0,7 млрд в год.

Цена вопроса

На данный момент захват тонны CO2 в металлургии стоит дорого: около $70. Но по мере развития технологий эта цена будет падать. До 2030 года ожидается ее снижение в полтора раза. Но следуют помнить, что ожидаемая к этому же году прогнозная цена квоты CO2 составит $129 за тонну, что делает промышленное улавливание коммерчески целесообразным уже к 2023 году.

Если сравнивать возможности России с другими странами или даже регионами, то они в силу многих обстоятельств выглядят более предпочтительными. В Vygon Consulting подсчитали, что в нашей стране можно захоронить (в основном на залежах нефти и газа и водоносных горизонтах) 1,2 тыс. Гт углекислого газа, что соответствует более чем 700 годам выбросов на современном уровне. Только нефтяные и газовые месторождения могут вместить более 300 Гт. Собственно, прямо сейчас можно закачать под землю 23 Гт. Для сравнения, потенциал США составляет 777 Гт, Ближнего Востока — 440 Гт, Европы и Китая — около 400 Гт. По сути, Россия является единственной крупной экономикой мира, которая может полностью компенсировать свои выбросы за счет технологий улавливания и захоронения CO2.

Уловить идею Установка для улавливания CO2 из воздуха, расположенная на крыше мусоросжигательного завода в Хинвиле, Швейцария Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

На стороне России играет развитая нефте- и газодобыча. На предприятиях и месторождениях можно создавать целые кластеры по улавливанию и хранению CO2, причем в процессе могут участвовать одновременно производители и потребители углеводородов. К примеру, один из таких кластеров может быть создан на базе крупных промышленных предприятий Волго-Урала, где общий объем эмиссии составляет 68 млн т углекислого газа в год. Общий потенциал утилизации составляет 14 Гт, что может обеспечить захоронение всех выбросов углекислого газа от промышленных предприятий данного региона в течение 200 лет.

Выбросы металлургических предприятий Урала составляют около 40 млн т СО2 в год. Аналитики считают возможным в среднем ежегодно улавливать около 21 млн т СО2. Суммарные требуемые затраты в создание и обеспечение работоспособности кластера по улавливанию и транспортировке до нефтяных месторождений оцениваются нами в $27 млрд с 2026 по 2050 год, из которых $17 млрд приходится на капитальные вложения.

Нелишние баррели

Одна из самых привлекательных для России перспектив разработки таких технологий заключается в том, что они помогают увеличивать добычу нефти. По расчетам Vygon Consulting, для типичного месторождения Волго-Уральского региона непрерывная закачка CO2 увеличивает коэффициент извлечения нефти (КИН) на 28%. При этом к моменту достижения наибольшего технологического эффекта в пласте естественным образом захоранивается примерно 60% от общего прокачанного объема углекислого газа, а оставшиеся 40% — после завершения разработки месторождения.

Уловить идею Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Использование таких технологий только в рамках Волго-Уральского кластера CCUS позволит дополнительно добыть 123 млн т нефти. Ежегодное производство нефти составит 5 млн т, средний коэффициент утилизации СО2 — 0,6 т газа на баррель. Таким образом, программа инвестиций (67% подобных проектов в мире реализуются либо с прямыми государственными инвестициями, либо с механизмами налоговых и других льгот) может в значительной части окупать себя. Доходами от реализации дополнительно добытой нефти за счет использования «пойманного» углекислого газа ( может получать таким образом до $22 за баррель) можно частично субсидировать затраты эмитентов на улавливание и транспортировку ($31 за баррель с учетом коэффициента утилизации). Тем не менее даже при полном субсидировании за счет всех дополнительных налоговых поступлений потребуется дополнительная государственная поддержка промышленных предприятий.

Для эмитентов удельная стоимость улавливания, транспортировки и хранения в водоносных горизонтах сопоставима с аналогичным показателем при высадке новых лиственничных лесов — $58 за тонну CO2 против $55. При утилизации СО2 с использованием методов увеличения нефтеотдачи траты, связанные с закачкой, перекладываются с эмитента на нефтедобывающее предприятие. В таком случае стоимость сокращения выбросов для эмитента составит $52 за тонну углекислого газа.