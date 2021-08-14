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Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест

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Ленинский суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главного врача больницы в Северной Осетии (РСО–Алания), где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает РЕН ТВ.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

Отмечается, что Плиев заключен под домашний арест на два месяца до 8 октября 2021 года.

К зданию суда пришли желающие поддержать главврача, которые считают, что в случившемся нет его вины. В их числе — коллеги Плиева, которые собирают подписи в его поддержку, отмечает телеканал.

Плиев подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее в этот день сообщалось, что задержанный Владимир Плиев информировал министерство здравоохранения РСО–Алания о том, что в больнице необходима вторая линия подача кислорода.

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Однако врио главы региона Сергей Меняйло заявил, что смерти не являются следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

По данным врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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