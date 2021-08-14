Задержанный в Северной Осетии главврач предупреждал о проблемах с кислородом

Задержанный в Северной Осетии главный врач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Владикавказа Владимир Плиев информировал о том, что больнице необходима вторая линия подача кислорода. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В социальных сетях распространяются письма, направленные в министерство здравоохранения РСО-Алания от руководства РКБСМП. Действительно, данные документы поступали в минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства», — сообщила пресс-служба минздрава Северной Осетии в Telegram.

Так, в начале июля Плиев отправлял запросы о необходимости выделить 800 тыс. рублей на строительство второй кислородной линии. Средства, как сообщили в пресс-службе ведомства, были выделены.

«Данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства. После необходимых обязательных административных процедур gравительством было издано распоряжение № 262-Р от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тыс. рублей», — добавили в региональном министерстве здравоохранения.

Также был удовлетворен запрос руководства больницы на привлечение девяти аппаратов ИВЛ и другого дополнительного оборудования. Кроме того, были направлены почти 70 млн рублей на закупку оборудования для реанимации.

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Однако врио главы региона Сергей Меняйло заявил, что смерти не являются следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

По данным врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Также был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).