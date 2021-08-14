Отставка Куомо приостановила расследование по импичменту

Ассамблея Нью-Йорка приостановит расследование по импичменту губернатора штата Эндрю Куомо после его отставки. Об этом сообщил спикер ассамблеи Карл Хисти в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Ассамблея приостановит расследование по импичменту после отставки губернатора, которая вступит в силу 25 августа», — сказано там.

Дело в том, что расследование должно было определить, следует ли губернатору оставаться на своем посту. Решение Куомо об уходе отвечает задачам расследования. Тем более что конституция штата не позволяет подвергать импичменту избранного чиновника, который больше не находится в должности.

Стоит отметить, что судебный процесс по делу об импичменте мог бы привести к заключению, которое запретило бы Куомо занимать должности в масштабах штата в будущем.

Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Так, 4 августа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс рассказала, что губернатор «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» потерпевших. Она подчеркнула, что именно эти инциденты побудили начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся. Также демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали губернатора оставить свой пост. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

10 августа в ходе своего обращения к жителям штата, которое транслировали американские каналы, Куомо объявил, что уходит в отставку через 14 дней.