Прокурор Нью-Йорка обвинила Куомо в домогательствах к 11 женщинам

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» 11 женщин. Об этом заявила в среду, 4 августа, генеральный прокурор штата Летиция Джеймс на брифинге.

По ее словам, именно эти инциденты побудили местную власть начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо. Следователи разговаривали почти с 200 людьми, включая сотрудников администрации штата. В рамках расследования были просмотрены десятки тысяч документов, текстов и изображений.

Так, результаты расследования, которое длилось пять месяцев, показали, что губернатор создал «токсичное» рабочее место. При этом офис Куомо, как отмечает Reuters, «незаконно отомстил первому обвинителю, который обнародовал» его преступления.

После того как Джеймс открыто рассказала о выводах расследования, президент США Джо Байден и другие демократы призвали Куомо уйти в отставку.

В свою очередь, сам губернатор в видеообращении, опубликованном после брифинга прокурора, заявил, что не планирует покидать свой пост. Он также опроверг все обвинения в свой адрес. Теперь Куомо может быть объявлен импичмент, ему также грозит отдельное уголовное расследование.

Вместе с тем расследование носит гражданский, а не уголовный характер, поэтому напрямую не приведет к предъявлению обвинений. Но полиция может использовать отчет при принятии решения о дальнейших действиях.

Всего с обвинениями против 63-летнего главы штата выступили 11 женщин, девять из которых по-прежнему находятся на госслужбе. В частности, о домогательствах заявили бывшая советница губернатора Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

12 марта демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали Куомо оставить свой пост из-за разгоревшегося скандала. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.