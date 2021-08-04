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Байден призвал Куомо уйти в отставку из-за скандала с домогательствами

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Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку после обнародования результатов независимого расследования о его домогательствах в отношении нескольких женщин.

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«Я думаю, он должен уйти в отставку. Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого факта. Я не читал все эти данные», — сказал Байден журналистам на брифинге в Белом доме.

Расследование генерального прокурора было начато в прошлом году после того, как несколько женщин выступили против губернатора с обвинениями в сексуальных домогательствах. В течение пяти месяцев следователи разговаривали почти с 200 людьми, включая сотрудников администрации штата. В рамках расследования были просмотрены десятки тысяч документов, текстов и изображений.

Так, женщины рассказывали, как губернатор их «щупал, целовал и сажал к себе на колени». В частности, ассистентка главы штата обвинила Коумо в том, что тот залез ей под блузку и схватил за грудь.

Всего с обвинениями против 63-летнего главы штата выступили 11 женщин, девять из которых по-прежнему находятся на госслужбе. Восемь из них рассказали об оскорбительных или сексуальных комментариях со стороны губернатора. Семь женщин заявили, что губернатор ненадлежащим образом коснулся или щупал их хотя бы раз. Еще четыре утверждали, что он поцеловал их без согласия.

Помимо домогательств, Куомо обвиняют в том, что он руководил «враждебной и токсичной рабочей средой».

Объявляя результаты расследования, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подчеркнула, что губернатор тем самым нарушил законы штата и федеральные законы.

Сам Куомо отрицает, что прикасался к кому-либо ненадлежащим образом, и пообещал остаться на своем посту. Теперь губернатору Нью-Йорка может быть объявлен импичмент, ему также грозит отдельное уголовное расследование.

Стоит отметить, что расследование носит гражданский, а не уголовный характер, поэтому напрямую не приведет к предъявлению обвинений. Но полиция может использовать отчет при принятии решения о дальнейших действиях.

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