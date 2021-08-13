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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые проверки крупнейших торговых сетей. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе ФАС.

В частности, проверки проходят в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните». У них будет произведена оценка ценообразования, также служба изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

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«Проверки начаты по обращениями граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», — говорится в сообщении ФАС в Telegram.

Как уточняется, предметом проверки выступает антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен.

В ФАС отметили, что в случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 трлн рублей, уточнили в пресс-службе.

Ведомство сделает окончательные выводы по итогам проверок и анализа полученной информации.

Президент России Владимир Путин 21 июля признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. Ранее, 16 июля, в Кремле отмечали, что глава государства поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.

Кроме этого, 30 июня в Минсельхозе РФ «Известиям» рассказали, что тенденция роста цен на овощи носит сезонный характер. В ведомстве подчеркивали, что на текущий момент в розничной торговле преобладают импортные картофель, морковь и лук репчатый, что с учетом изменения курса рубля по отношению к доллару привело к значительному удорожанию овощей на российском рынке.

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