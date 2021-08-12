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Ученый из Дании озвучил версию происхождения коронавируса

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Датский ученый, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек сообщил датскому телеканалу TV 2, что версию заболевания нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя.

«Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории, который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане», — заявил ученый.

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Он подчеркнул, что подобная версия является только гипотезой. Эмбарек уточнил, что именно в полевых условиях вирус мог перейти с летучей мыши на человека. По словам ученого, в данном случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами.

Вместе с тем Эмбарек обратил внимание на то, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии и продолжают работать с несколькими гипотезами.

Накануне телеканал CNN сообщил, что американские разведслужбы после почти трехмесячного расследования причин возникновения коронавируса не смогли выработать единую версию. Так, одни предполагают, что вирус возник из лаборатории в Ухане, в то время как другие убеждены, что коронавирус возник естественным образом.

6 августа руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что доказательств искусственного происхождения коронавирусной инфекции на данный момент нет. По словам Семенова, первичным резервуаром были летучие мыши.

Версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором.

2 августа был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагалось, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

1 августа руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте заявил, что обвинения в происхождении коронавируса, направленные в адрес Китая, являются политическим вопросом.

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