Создатель антисептика прокомментировал версию происхождения COVID

Обвинения в происхождении коронавируса, направленные в адрес Китая, являются политическим вопросом. Таким мнением в субботу, 31 июля, поделился руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Он обратил внимание на тот факт, что доказательств того, что COVID-19 мог оказаться утечкой из лаборатории китайского Уханя, на данный момент не предоставлено.

«В действительности у нас нет свидетельств того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях. Это много обсуждалось. Особенно потому, что всё произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США. И произошло это в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности. Так что, как вы видите, такое вполне возможно, но в действительности нет причин это предполагать», — цитирует ученого «РИА Новости».

Ранее, 28 июля, Соединенные Штаты выразили поддержку новых исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавирусной инфекции. Инициатива мирового ведомства заключается в проведении дополнительных мероприятий, направленных на поиск информации о вирусе, в том числе и на территории Китая.

Ранее, 22 июля, заместитель главы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Китай считает формулировки, которые использует ВОЗ в контексте второй фазы расследования о происхождении коронавируса, неуважительными по отношению к науке и потому отказывается им следовать. При этом в Китае подчеркнули, что поддерживают проведение расследования, основанного на научном подходе, и выступают против его политизации. Представитель ведомства добавил, что вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой фазы.

В ответ на это на следующий день заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает Китай и другие страны к сотрудничеству в расследовании происхождения нового коронавируса.

15 июля сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможную связь между пандемией коронавируса и утечкой SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. Таким образом, считают журналисты Associated Press, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка COVID-19 из лаборатории является «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Пекин обвинения неоднократно опровергал, называя такую теорию клеветой и заговором.