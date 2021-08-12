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Разведслужбы США не смогли принять единую версию происхождения COVID-19

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Американские разведслужбы после почти трехмесячного расследования причин возникновения коронавируса не смогли выработать единую версию. Об этом 11 августа сообщал телеканал CNN.

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Как сообщают источники, сотрудники разведки близки к завершению расследования происхождения COVID-19, инициированного президентом США Джо Байденом, и подготовили секретный отчет, который сейчас находится на стадии предварительного рассмотрения.

Отмечается, что после трех месяцев изучения исходных данных разведывательные службы по-прежнему не могут прийти к консенсусу: одни предполагает, что вирус возник из лаборатории в Ухане, в то время как другие убеждены, что коронавирус возник естественным образом. Отчет в его нынешнем виде не содержит «ничего слишком серьезного», пояснил один источник.

По словам другого собеседника телеканала, после того как засекреченная версия отчета будет завершена, будет разработана и несекретная версия, чтобы администрация Байдена могла поделиться чем-то с общественностью.

Вместе с тем сотрудники разведки США полагают, что есть достаточно доказательств того, что первоначальные меры правительства Китая в связи со вспышкой COVID-19, в том числе якобы сокрытие информации, значительно ограничили усилия по изучению истинного происхождения вируса.

Ранее, 6 августа, руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что доказательств искусственного происхождения коронавирусной инфекции на данный момент нет. По словам Семенова, первичным резервуаром были летучие мыши.

Версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором.

2 августа был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагалось, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

1 августа руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте заявил, что обвинения в происхождении коронавируса, направленные в адрес Китая, являются политическим вопросом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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