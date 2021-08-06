В «Векторе» оценили версию искусственного происхождения коронавируса

Доказательств искусственного происхождения коронавирусной инфекции на данный момент нет. Об этом заявил в пятницу, 6 августа, руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, всё складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию», — рассказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

По словам Семенова, первичным резервуаром были летучие мыши.

Версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.

Однако 2 августа был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

При этом 5 августа CNN со ссылкой на источники сообщила, что разведывательные службы США изучают генетические данные о вирусах из лаборатории Уханьского института вирусологии. По данным телеканала, Соединенные Штаты заполучили доступ к сведениям о 22 тыс. вирусов, которые изучались в уханьской лаборатории.