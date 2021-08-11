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Врач назвал нетипичный признак приближающегося сердечного приступа

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Одним из нетипичных признаков приближающегося сердечного приступа является повышенное потоотделение. Об этом рассказали врачи медицинской организации British Heart Foundation, их комментарии приводит газета Daily Express.

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«Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь», — подчеркнули специалисты.

Врачи призывают не игнорировать неочевидные симптомы сердечного приступа, которые часто ошибочно принимаются за признаки других заболеваний. К ним эксперты относят боль в животе и проблемы с пищеварением.

О нарушениях в работе сердца также могут свидетельствовать опухшие лодыжки, предупреждают медики. При этом боли в груди могут говорить о стенокардии.

Днем ранее невролог Павел Хорошев перечислил главные признаки сердечного приступа. По его словам, первым сигналом того, что у человека случился приступ, является болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты. Врач отметил, что важным признаком поражения сердца также является нарушение сердечного ритма.

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