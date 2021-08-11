Врач назвал нетипичный признак приближающегося сердечного приступа

Одним из нетипичных признаков приближающегося сердечного приступа является повышенное потоотделение. Об этом рассказали врачи медицинской организации British Heart Foundation, их комментарии приводит газета Daily Express.

«Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь», — подчеркнули специалисты.

Врачи призывают не игнорировать неочевидные симптомы сердечного приступа, которые часто ошибочно принимаются за признаки других заболеваний. К ним эксперты относят боль в животе и проблемы с пищеварением.

О нарушениях в работе сердца также могут свидетельствовать опухшие лодыжки, предупреждают медики. При этом боли в груди могут говорить о стенокардии.

Днем ранее невролог Павел Хорошев перечислил главные признаки сердечного приступа. По его словам, первым сигналом того, что у человека случился приступ, является болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты. Врач отметил, что важным признаком поражения сердца также является нарушение сердечного ритма.