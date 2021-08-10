Врач назвал три главных признака сердечного приступа

Невролог Павел Хорошев перечислил главные признаки сердечного приступа. По его словам, первым сигналом того, что у человека случился приступ, является болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты.

«Это самый верный, самый точный признак того, что есть ишемия, возможно даже инфаркт миокарда. Если есть ощущение плиты на груди, то речь идет либо о временной ишемической атаке миокарда, либо может быть уже в ходу инфаркт развивается», — рассказал врач телеканалу «Звезда» во вторник, 10 августа.

Невролог отметил, что важным признаком поражения сердца также является нарушение сердечного ритма. Проявляться оно может по-разному — в виде ощущения кувыркания сердца, фибрилляции, когда частота может увеличиваться до 300 ударов в минуту.

Третьим признаком может быть ощущение боли в спине примерно под левой лопаткой. Хорошев отметил, что возникает она не всегда, а в 40% случаев.

Врач также рассказал, что в совокупности все эти признаки указывают на то, что у человека произошел сердечный приступ.

9 августа кардиолог Университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут быть признаками инфаркта миокарда и на которые необходимо обратить внимание и срочно обратиться к врачу. В частности, насторожить должно внезапно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которого ранее во время таких действий не наблюдалось.

Специалист подчеркнул важность немедленного обращения за медицинской помощью, поскольку с момента появления симптомов до развития гибели клеток сердечной мышцы есть совсем немного времени — около 15–20 минут.