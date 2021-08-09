Врач предупредил о ранних симптомах инфаркта миокарда

Кардиолог университета имени Мечникова Игорь Кочанов в понедельник, 9 августа, в интервью порталу «Доктор Питер» назвал симптомы, которые могут быть признаками инфаркта миокарда и на которые необходимо обратить внимание и срочно обратиться к врачу.

По его словам, должно насторожить неожиданно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которое ранее во время таких действий не наблюдалось.

Специалист подчеркнул важность немедленного обращения за медицинской помощью, поскольку с момента появления симптомов до развития гибели клеток сердечной мышцы есть совсем немного времени, около 15-20 минут.

«К типичным проявлениям инфаркта относятся интенсивные давящие и/или жгучие боли за грудиной продолжительностью более 20 минут, они часто сопровождаются холодным потом и чувством страха», — пояснил кардиолог.

Врач также добавил, что наилучшие результаты в лечении острого инфаркта миокарда достигаются, если промежуток времени от начала симптомов до восстановления кровотока в коронарной артерии составляет менее 90 минут.

Кроме того, Кочанов обратил внимание на то, что в последнее время ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия резко «помолодели». По мнению эксперта, это связано с возросшим употреблением продуктов с высоким уровнем углеводов, а также курением и лишним весом у молодых людей.

12 июля сообщалось, что врачи описали свидетельствующие об инфаркте боли в груди. По словам специалистов, срочно следует обратиться за медицинской помощью, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, а также когда она распространяется на руки, спину, шею или челюсть. Также стоит посетить врача, если боль сопровождается одышкой или общим ухудшением самочувствия.

Также симптомами инфаркта врачи назвали головокружение, внезапное чувство тревоги, потливость, чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.