Сбежавших из зала суда в Ленинградской области братьев задержали

Правоохранители задержали братьев, сбежавших из суда в Ленинградской области. Об этом сообщает в среду, 11 августа, телеканал РЕН ТВ.

Два брата сбежали из здания суда накануне. Помощник мирового судьи уточнила, что Михаил М. 1986 года рождения и его брат Николай М. 1981 года рождения сбежали через окно после того, как им был зачитан приговор.

Мужчин судили по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее, 6 августа, пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковном городе Истра. Один из них — Александра Мавриди, которого подозревают в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова в ноябре 2020 года. На опубликованных кадрах побега было видно четырех беглецов — всех, кроме Мавриди.

МВД России объявило о вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Сообщалось, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).