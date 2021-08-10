В Ленобласти двое братьев сбежали из суда после оглашения их приговора

Два брата сбежали из здания суда в Ленобласти, услышав приговор. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

Об инциденте сообщила в полицию помощник мирового судьи. По ее словам, Михаил М. 1986 года рождения и его брат Николай М. 1981 года рождения сбежали через окно после того, как им был зачитан приговор.

По информации телеканала, младшего из братьев приговорили к году колонии строгого режима, второму дали два года и шесть месяцев также строгого режима.

Мужчин судили по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 августа сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковном городе Истра. Один из них — Александра Мавриди, которого подозревают в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова в ноябре 2020 года.

На опубликованных кадрах побега было видно четырех беглецов — всех, кроме Мавриди. Не исключалось, что он может уехать в Казахстан. Выбор страны обусловлен наличием у преступника там криминальных связей.

МВД России объявило о вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Сообщалось, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Также были задержаны два сотрудника изолятора. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек. 6 августа суд отправил их под арест.