Прямой эфир
Спорт
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Мир
Новый посол Китая в США призвал страны сотрудничать в борьбе с COVID-19
Общество
МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди
Мир
В Польше запретят носить военную форму противникам вакцинации
Спорт
Российский арбитр Карасев получил назначение на Суперкубок УЕФА
Общество
Путин поручил решать спорные вопросы о помощи при ЧС в пользу граждан
Общество
Временное закрытие станции метро «Проспект Вернадского» продлили до 23 августа
Экономика
Центробанк сообщил о росте международных резервов России
Туризм
Восемь авиакомпаний РФ получили допуски на полеты на курорты Египта

Два сотрудника ИВС в Истре арестованы после побега заключенных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истринский суд на заседании в пятницу, 6 августа, арестовал двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре после побега пятерых заключенных.

Все на выход: в Подмосковье совершен беспрецедентный массовый побег
Почему серийные разбойники, возможный убийца и обидчик силовиков остались без контроля в подмосковном ИВС

Их отправили в СИЗО на два месяца — до 5 октября.

Этих сотрудников задержали ранее в этот же день по подозрению в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в пятницу. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежать заключенным, как сообщали ранее корреспонденты «Известий», удалось, отжав и скрутив замки с двери камеры. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Источник уточнял, что гаечный ключ для побега из изолятора Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

МВД России объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. По информации источника, размещение его в ИВС было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021