Два сотрудника ИВС в Истре арестованы после побега заключенных

Истринский суд на заседании в пятницу, 6 августа, арестовал двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре после побега пятерых заключенных.

Их отправили в СИЗО на два месяца — до 5 октября.

Этих сотрудников задержали ранее в этот же день по подозрению в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в пятницу. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежать заключенным, как сообщали ранее корреспонденты «Известий», удалось, отжав и скрутив замки с двери камеры. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Источник уточнял, что гаечный ключ для побега из изолятора Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

МВД России объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. По информации источника, размещение его в ИВС было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.