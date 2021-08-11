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В Оксфорде назвали невозможным достижение коллективного иммунитета от COVID-19

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Профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, заявил, что формирование коллективного иммунитета от COVID-19 представляется ему недостижимым. Об этом 10 августа сообщала газета The Guardian.

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«Коллективный иммунитет невозможен», — заявил Поллард на Всепартийной парламентской группе по коронавирусу..

Ученый сравнил распространение коронавируса с вирусом кори. По его словам, последний перестанет передаваться, если будет привито 95% населения. При этом в случае с распространением штамма «Дельта» возможны случаи заболевания коронавирусом среди тех, кто уже привился, отметил Поллард.

Инфекционист добавил, что существующие на данный момент в мире вакцины эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от передачи заболевания.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной.

Накануне Пшеничная указала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

5 августа врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко на онлайн-консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции» заявила, что в Москве коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к марту 2022 года.

7 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Он также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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