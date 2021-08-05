Врач назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID в Москве

В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к марту 2022 года. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко на онлайн-консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

«Формирование у нас ([в Москве. — Ред.) коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами будем двигаться и дальше([вакцинироваться — Ред.)», — заявила Лысенко.

Она отметила, что это «перспективные цифры», при этом общество сдвигает сроки достижения коллективного иммунитета «всё дальше и дальше».

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, подчеркнула Лысенко.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что ревакцинация — это закономерная процедура, которая стимулирует организм вырабатывать антитела. Она отметила, что ее будет необходимо пройти всем, кто делал прививку от коронавируса.

В тот же день врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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