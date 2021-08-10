В ОНФ выступили против обязательной вакцинации студентов

Принудительная вакцинация студентов против коронавируса неприемлема. Такое мнение 10 августа высказала сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России».

«Мы понимаем, что вакцинация — это максимально эффективный способ обезопасить всех, кто вовлечен в процесс. Но невозможно дать какие-то единые рекомендации. Это точно будет неэффективным и будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей», — указала Шмелева.

Ранее в этот день глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что высшие учебные заведения России должны обеспечить равные права студентам независимо от прохождения ими вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам Фалькова, имея более точные данные о статистике вакцинированных студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Накануне в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых было сказано о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Таким образом, учащихся, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.

В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные толкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, указывали в министерстве. При этом Фальков подчеркнул, что Минобрнауки не одобряет принудительную вакцинацию студентов.

Также замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может быть причиной отказа в заселении в общежитие. По его словам, министерство готово скорректировать рекомендации.

Масштабная вакцинация от COVID-19 продолжается в России. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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