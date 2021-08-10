В Минобрнауки рассказали о порядке заселения в общежития непривитых студентов

Отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может быть причиной отказа в заселении в общежитие. Об этом во вторник, 10 августа, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие»,— сказал он в ходе встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов.

Также Афанасьев заявил, что министерство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов.

«Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок»,— резюмировал он.

Кроме того, замминистра отметил, что Минобрнауки намерено применять административные меры по отношениям к вузам за необоснованные ограничения и запреты по коронавирусу.

Ранее в этот день министр образования РФ Валерий Фальков заявил, что высшие учебные заведения должны обеспечить равные права студентам независимо от прохождения ими вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что нельзя делить студентов на привытых и непривитых.

Накануне в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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