Фальков призвал обеспечить равные права студентов вне зависимости от вакцинации

Высшие учебные заведения России должны обеспечить равные права студентам независимо от прохождения ими вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник, 10 августа, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что нельзя делить студентов на привытых и непривитых.

«Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения... в зависимости от наличия или отсутствия прививки», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Фалькова, имея более точные данные о статистике вакцинированных студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Накануне в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых было сказано о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Таким образом, учащихся, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.

Затем в связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные толкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками, указывали в министерстве. При этом Фальков подчеркнул, что Минобрнауки не одобряет принудительную вакцинацию студентов.

Вместе с этим 5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

До этого, 25 июля, в Минобрнауки сообщали, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие. Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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