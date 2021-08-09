Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на Олимпийских играх

Выступление российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио полностью оправдало ожидания. Об этом в понедельник, 9 августа, заявила заслуженный мастер спорта, главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Предела красоте, выразительности и изяществу нет, тем более в таком виде спорта, как художественная гимнастика, где сочетаются искусство, культура и спорт, но на Олимпийских играх — и на групповых упражнениях, и в индивидуальной программе — наши девочки выступили очень здорово», — рассказала она в интервью Telegram-каналу Общественной палаты РФ.

Кроме того, Винер-Усманова прокомментировала запрет России выступать со своим флагом и гимном. По ее словам, данное решение должны обсуждать не линейные тренеры, а общественность всего мира и России. При этом Винер-Усманова отметила, что у российских гимнасток костюмы всё равно были представлены в цветах флага страны, как и вся униформа.

«Да, гимн не звучал, но звучал Первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России», — сказала тренер.

7 августа художественная гимнастка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

В ходе соревнований сборная несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен: Арине добавили 0,400 балла за выступление с булавами. При этом Ашрам уронила ленту во время выступления, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

Кроме того, вызвало вопросы и серебро россиянок в групповом многоборье. Российские гимнастки, комментируя свое второе место, заявили, что судьи на Олимпиаде изначально были настроены против команды ОКР. Так, Ангелина Шкатова подчеркнула, что команда сделала свой максимум, но решение о наградах было не за спортсменками.

Ирина Винер-Усманова после этого назвала полным крахом проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде в Токио. Результаты российских гимнасток на Играх, по ее мнению, говорят о том, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняло участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.