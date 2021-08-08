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Российские гимнастки прокомментировали свое серебро в групповом многоборье ОИ

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Российские гимнастки в воскресенье, 8 августа, прокомментировали присвоение сборной Олимпийского комитета России (ОКР) второго места по итогам группового многоборья на Олимпиаде в Токио.

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Так, российская гимнастка Анастасия Татарева указала, что россиянки понимали возможный исход соревнования еще в самом его начале, но все равно вышли и показали свою программу, несмотря ни на что.

«Мы уже все понимали даже после первого вида. Но нам все равно говорили бороться до конца и делать всё, что от нас зависит. Поэтому мы вышли и показали свою программу. Нужно было делать свое дело, не обращая внимания ни на что», — приводит ее словам пресс-служба ОКР в своем официальном Telegram-канале.

В свою очередь российская художественная гимнастка Анастасия Близнюк также отметила, что судьи на Олимпиаде изначально были настроены против команды ОКР. Она подчеркнула, что спортсменки сделала все, что смогли в ходе соревнований.

«Хотели биться за Дину [Аверину], за себя, за страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали. Первый вид сделали так же хорошо, без потерь. Но нас сразу, кажется на всякий случай, как говорится, слили. Мы настраивались на второй вид. Выступали последними, сделали все, что могли», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

Еще одна россиянка, Ангелина Шкатова, также подчеркнула, что команда сделала свой максимум, но решение о наградах было не за спортсменками.

«Мы сделали свой максимум, а дальше решение уже было не за нами. Мы боролись за страну, за личниц, за Дину, с которой вчера так вышло. Мы сделали все возможное, — цитирует ее телеканал «Матч ТВ».

Ранее в этот же день россиянки завоевали серебро в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко по итогам выступления получили от судей 90,400 балла. Первое место заняла команда Болгарии со счетом 92,100. Бронзу получила сборная Италии (87,700 балла).

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова после этого назвала полным крахом проведение турнира по данному виду спорта на Олимпиаде в Токио. Результаты российских гимнасток на Играх, по ее мнению, говорят о том, что у судей было «прямое задание остановить гегемонию России».

Накануне россиянка, художественная гимнастка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Винер-Усманова тогда заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира. По ее словам, те, кто устроил русофобскую войну против спорта, не могли допустить победы россиянок.

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