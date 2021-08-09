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В РФ составили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов сборной ОКР

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Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Токио. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что в ходе составления рейтинга аналитики соцсети проанализировали публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей платформы в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр в Токио и до их завершения.

Самым упоминаемым российским спортсменом стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете вольным стилем. В первую пятерку вошли стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, завоевавшая два золота, а также российский гимнаст Никита Нагорный и гимнастка Дина Аверина, которой судьи отдали второе место в личном многоборье.

Кроме того, аналитики назвали самые обсуждаемые во время Игр виды спорта. Первую строчку заняла спортивная гимнастика. В пятерку также вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование и теннис.

9 августа министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены показали успешное выступление на Олимпийских играх в Токио, во многих видах спорта продемонстрированы выдающиеся результаты. Такое мнение высказал журналистам в понедельник.

В тот же день глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены таким образом заняли пятое место в медальном зачете.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33), вторыми стали китайцы (‪38/32/18), третьими — японцы (‪27/14/17).

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