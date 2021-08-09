Тимановская выставила на аукцион eBay свою медаль

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион свою серебряную медаль, которую завоевала на Европейских играх 2019 года в Минске. Лот появился на интернет-аукционе eBay. На это в понедельник, 9 августа, обратило внимание «РИА Новости».

Серебро тогда досталось Тимановской в беге на дистанции 100 м. Начальная цена лота составляет $5 тыс. Ставку пока принял только один потенциальный покупатель.

При этом в описании под объявлением указывается, что все средства от продажи пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. При этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.

После этого, по словам спортсменки, ее отстранили от соревнований и попытались насильно вернуть в Белоруссию. В национальном олимпийском комитете указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

4 августа спортсменка улетела в Варшаву после того, как польские власти предоставили ей убежище. Вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны.

Сама Тимановская заявила, что готова вернуться на родину, когда для нее там «будет безопасно». Кроме того, спортсменка озвучивала желание продолжить спортивную карьеру.

МОК инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой. В рамках процесса дисциплинарная комиссия комитета изучила версию Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации. 6 августа стало известно, что из-за ситуации белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни.