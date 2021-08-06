Прямой эфир
Мир
Госдеп выразил сожаление из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей в РФ
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы
Мир
США оставили в силе рекомендацию американцам не путешествовать в РФ
Экономика
Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян
Общество
В России начали праздновать День железнодорожных войск
Мир
Италия временно освободила жителей Сан-Марино от ковид-паспортов
Мир
Президент Молдавии заявила о готовности наладить сотрудничество с РФ
Общество
Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
Общество
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели моряков судна «Онега»
Сюжет:

МОК лишил тренеров Тимановской аккредитации на Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщается на официальной странице Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter.

Неспортивное обсуждение: что происходит с бегуньей Тимановской
Белорусская легкоатлетка просит политическое убежище, хотя изначально ее возмутило включение в непрофильную эстафету

«В интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусские специалисты уже покинули олимпийскую деревню. Они получат возможность высказать свою позицию, отмечают в МОК.

3 августа МОК инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой. В рамках процесса Дисциплинарная комиссия комитета изучила версию Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по ситуации с легкоатлеткой

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления, при этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.

После этого, по ее словам, ее отстранили от соревнований и попытались насильно вернуть в Белоруссию. В национальном олимпийском комитете указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

4 августа спортсменка улетела в Варшаву после того, как польские власти предоставили ей убежище. Вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021