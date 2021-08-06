МОК лишил тренеров Тимановской аккредитации на Олимпиаде

Белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщается на официальной странице Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter.

«В интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусские специалисты уже покинули олимпийскую деревню. Они получат возможность высказать свою позицию, отмечают в МОК.

3 августа МОК инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой. В рамках процесса Дисциплинарная комиссия комитета изучила версию Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по ситуации с легкоатлеткой

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления, при этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.

После этого, по ее словам, ее отстранили от соревнований и попытались насильно вернуть в Белоруссию. В национальном олимпийском комитете указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

4 августа спортсменка улетела в Варшаву после того, как польские власти предоставили ей убежище. Вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны.