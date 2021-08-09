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ОКР связался с FIG для обсуждения вопроса о судействе на Играх

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Олимпийский комитет России (ОКР) связался с Международной федерацией гимнастики (FIG), чтобы разобраться с судейством в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом 9 августа сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

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«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», — отметил Поздняков в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что прерогатива в решении сложившейся ситуации полностью принадлежит Международной федерации этого вида спорта.

«Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то [мы знаем о том, что] один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», — рассказал глава ОКР агентству.

Поздняков уточнил, что комитет также проинформировал руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) о сложившейся ситуации.

7 августа Олимпийский комитет России сформировал и направил Международной федерации гимнастики запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение судей по данному инциденту.

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