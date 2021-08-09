Президент Израиля поддержал «художницу» Ашрам после победы на ОИ

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил художественной гимнастке Линой Ашрам, взявшей золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, и поздравил ее с победой. Об этом 8 августа сообщает израильское издание Israel Hayom.

«Мы гордимся тобой! Когда мы видели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля, мы были растроганы до слез», — заявил Герцог.

Лидер Израиля также посоветовал спортсменке не обращать внимания на протесты по поводу результата ее выступления.

7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение судей по данному инциденту.