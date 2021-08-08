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В честь вернувшихся с ОИ спортсменов прозвучал гимн РФ на Красной площади

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В честь российских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр, на Красной площади прозвучал гимн РФ. Торжественная церемония в Москве состоялась 8 августа, в день закрытия соревнований в Токио.

Мероприятие получило название «Из России с любовью». На сцене выступили народный артист России, пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета. Они исполнили фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского — именно эта мелодия звучала на награждении российских спортсменов на Олимпиаде.

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