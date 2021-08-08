Президент МОК передал олимпийский флаг мэру Парижа

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в воскресенье, 8 августа, передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Именно во французской столице в 2024 году состоятся следующие летние Олимпийские игры.

При этом в Париже оргкомитет ОИ не смог поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий, сообщает пресс-служба организации.

Вместо этого в телетрансляции закрытия Игр в Токио показали репетицию поднятия флага, снятую 8 июня, пишет ТАСС.

Олимпийские игры в Токио проводились в период с 23 июля по 8 августа.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (‪39-41-33). Вторыми стали китайцы (‪38-32-18), на третьем месте — японцы (27-14-17).

Теперь в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более двухсот российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).