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Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток на ОИ в Токио

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Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх обернулось полным крахом. Такое мнение в воскресенье, 8 августа, выразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, после того как российские спортсменки в многоборье взяли второе место, а гимнастки из Болгарии стали чемпионками.

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Она указала, что несколько месяцев назад российские художественные гимнастки на чемпионате Европы обошли представительниц Болгарии. Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором. Глава ВФХГ указала, что оценки российских гимнасток на Играх в Токио показывают, что арбитры имели прямое задание прекратить первенствующее положение России в этом виде спорта, пишет «Спорт Экспресс».

По ее словам, о произошедшем нужно писать непосредственно главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, так как олимпийские традиции и правила были попраны, подчеркнула она.

Ранее в этот же день сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. Российским спортсменкам присудили 90,400 балла. Первое место судьи отдали команде Болгарии (92,100), а бронзу получили итальянки (87,700 балла),.

После соревнований российская гимнастка Анастасия Татарева указала, что команда ОКР понимала возможный исход соревнования еще в самом его начале. Однако, по ее словам, они все равно вышли и показали свою программу.

Еще одна российская «художница», Анастасия Близнюк, также отметила, что арбитры на Олимпиаде изначально были настроены против россиянок. При этом, по ее словам, спортсменки сделала все, что смогли, в ходе соревнований.

Чемпионка Олимпиады 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, россиянка Ульяна Донскова в свою очередь заявила, что российские гимнастки испытывали моральный прессинг в финале Игр в Токио. Она выразила уверенность, что сборная Болгарии должна была получить оценку ниже, чем команда ОКР.

Летняя Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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