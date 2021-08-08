Канадка Митчелл завоевала золото ОИ в велоспорте на треке в спринте

Представительница Канады Келси Митчелл завоевала медаль высшей пробы в велоспорте на треке в спринте на Олимпиаде в Токио, сообщило в воскресенье, 8 августа, издание «Спорт-Экспресс».

На втором месте — украинка Алена Старикова, бронзовую награду получила велогонщица из Гонконга Ли Вайсе.

Россиянка Анастасия Войнова вылетела на стадии 1/8 финала, Дарье Шмелевой не удалось выйти в 1/16 финала.

Ранее, 7 августа, российская спортсменка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио. Ее попытка одолеть высоту 2,04 м принесла победу.

В этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.