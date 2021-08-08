Байден поздравил американских спортсменов с успехами на Олимпиаде

Президент США Джо Байден 7 августа поздравил спортсменов из национальной сборной с успехами на Олимпиаде в Токио.

«Я чертовски горд за вас. Не думаю, что была Олимпиада, к которой было так же трудно подготовиться, как к этой. Вы тренировались четыре года, были готовы к соревнованиям, а потом нагрянул коронавирус, и вам пришлось ждать еще год», — цитирует президента газета The Hill.

По его словам, сейчас люди во всем мире следят за успехами спортсменов на Играх гораздо пристальней, нежели за общественными деятелями и даже собственными делами.

Жена главы Белого дома Джилл Байден тоже подключилась к видеоконференции и поздравила американских спортсменов с достижениями на Олимпийских играх в Токио.

Ранее в этот день мужская сборная США по баскетболу обыграла в финале Игр-2020 команду Франции и в четвертый раз подряд завоевала олимпийское золото.

В общем медальном зачете Олимпийских игр Токио американская сборная находится на второй позиции, завоевав 36 золотых, 39 серебряных, 33 бронзовых медали. При этом США с большим отрывом лидируют по количеству наград — 108.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.