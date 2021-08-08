Прямой эфир
Спорт
Провалившая допинг-тест бразильянка может получить медаль Олимпиады
Общество
Минцифры предложил собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Происшествия
Выброс нефти с греческого танкера произошел под Новороссийском
Спорт
Кабаева о посте Утяшевой: израильская спортсменка не «вырвала победу»
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Сарове из-за пожара в мордовском заповеднике
Мир
Минимум восемь человек пропали после лесного пожара в Калифорнии
Спорт
Трех российских волейболистов признали лучшими в своих амплуа на Играх
Общество
Попова взяла под контроль ситуацию с отравлением у детей на Кубани
Спорт
«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в третьем туре РПЛ
Сюжет:

Байден поздравил американских спортсменов с успехами на Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден 7 августа поздравил спортсменов из национальной сборной с успехами на Олимпиаде в Токио.

«То, что они сделали на Олимпиаде, — история»
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов — об успешном выступлении в Токио и фанатах из НХЛ

«Я чертовски горд за вас. Не думаю, что была Олимпиада, к которой было так же трудно подготовиться, как к этой. Вы тренировались четыре года, были готовы к соревнованиям, а потом нагрянул коронавирус, и вам пришлось ждать еще год», — цитирует президента газета The Hill.

По его словам, сейчас люди во всем мире следят за успехами спортсменов на Играх гораздо пристальней, нежели за общественными деятелями и даже собственными делами.

Жена главы Белого дома Джилл Байден тоже подключилась к видеоконференции и поздравила американских спортсменов с достижениями на Олимпийских играх в Токио.

Ранее в этот день мужская сборная США по баскетболу обыграла в финале Игр-2020 команду Франции и в четвертый раз подряд завоевала олимпийское золото.

В общем медальном зачете Олимпийских игр Токио американская сборная находится на второй позиции, завоевав 36 золотых, 39 серебряных, 33 бронзовых медали. При этом США с большим отрывом лидируют по количеству наград — 108.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021