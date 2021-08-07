Сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд взяла золото Игр
Мужская сборная США по баскетболу в субботу, 7 августа, обыграла в финале Игр-2020 команду Франции и в четвертый раз подряд завоевала олимпийское золото.
Встреча закончилась со счетом 87:82 в финале Олимпийских игр в Токио. Самым результативным игроков оказался американец Кевин Дюрант, он принес своей команде 29 очков, пишет «Спорт-Экспресс».
Таким образом, сборная США в четвертый раз подряд становится олимпийским чемпионом по баскетболу (2008, 2012, 2016, 2021). Всего же американцы 16 раз завоевывали награды высшей пробы в этой дисциплине на Играх.
Сборная ОКР участвовала в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3х3. В финале россиянки уступили команде США со счетом 15:18. Мужская команда также взяла серебро Игр, проиграв Латвии со счетом 18:21.
Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.