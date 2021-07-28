Россияне завоевали серебро в турнире по баскетболу 3х3 на ОИ

Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала серебряные медали в дебютном турнире по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио, об этом 28 июля сообщил «Спорт-Экспресс».

В финале россияне уступили сборной Латвии. Матч закончился со счетом 18:21.

Российские спортсменки также завоевали серебро по баскетболу 3х3. В финальном матче россиянки уступили команде США со счетом 15:18. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил баскетболисток с полученным серебром.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

27 июля российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на Олимпийских играх. Днем ранее олимпийское золото в командном зачете завоевали спортивные гимнасты сборной ОКР.