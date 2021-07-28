Глава МОКа поздравил россиянок с серебром ОИ в баскетболе 3х3

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил российских спортсменок с полученным в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3х3 серебром. Об этом рассказала журналистам 28 июля игрок команды Ольга Фролкина.

«Бах поздравил нас и сказал, что будет ждать нашу победу [на следующих летних Играх] в Париже», — цитирует ее «РИА Новости».

Таким образом баскетболистки принесли сборной Олимпийского комитета России 22-ю медаль на Играх в Токио. В финальном матче россиянки уступили команде США со счетом 15:18.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.