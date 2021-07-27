Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Россиянки завоевали золото по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Подобная награда стала первой в истории России.
В сумме за четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096 балла), третье — представительницы Великобритании (164,096 балла).
Одним из первых россиянок поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Таким образом, в копилке сборной ОКР шесть золотых медалей.
Днем ранее олимпийское золото в командном зачете завоевали спортивные гимнасты сборной ОКР.
Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин получили в сумме за пять упражнений 262,500 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.
В понедельник двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков назвал исторической победу российских гимнастов на Олимпиаде впервые за 25 лет.
Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.