Россиянки завоевали серебро в турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде

Российские спортсменки завоевали серебро в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3х3. Таким образом они принесли сборной ОКР 22-ю медаль на Играх в Токио.

В финальном матче россиянки уступили команде США со счетом 15:18.

В полуфинале российские спортсменки обыграли китайскую сборную (21:14). Американки в параллельной встрече в 1/2 финала оказались сильнее француженок (18:16), пишет «Спорт-экспресс».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уже поздравил российских спортсменок с полученным серебром.

Ранее в этот день баскетболисты сборной Латвии в полуфинале олимпийского турнира 3x3 победили команду Бельгии и в финале встретятся с российскими спортсменами

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.