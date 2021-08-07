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Источники назвали дату следующего пуска «Союза» с космодрома Восточный

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Следующий старт ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный состоится в середине октября, сообщает 7 августа «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Следующей с Восточного должна полететь ракета «Союз– 2.1б» с 36 [британскими] спутниками [связи] OneWeb. Пуск ожидается 14 октября», — сказал собеседник агентства.

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В конце мая сообщалось, что «Роскосмос» планирует в 2021 году с космодрома Восточный осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb.

При этом 31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb с космодрома Байконур на 20 августа.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

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