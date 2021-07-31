Рогозин назвал дату запуска спутников связи OneWeb

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о дате следующего запуска британских спутников связи OneWeb в субботу, 31 июля.

«Очередной старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа», — написал он в Telegram-канале.

14 июля сообщалось, что запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, запланированный на 5 августа, отложили минимум на неделю из-за неготовности аппаратов.

Ранее, 1 июля, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с 36 спутниками связи OneWeb. В этот же день стало известно, что все аппараты выведены на орбиты.

На следующий день британская компания OneWeb сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года.

В конце мая сообщалось, что «Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд.