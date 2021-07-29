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Подняли «Науку»: российский модуль успешно пристыковался к МКС

Какие эксперименты ученые собираются провести на новом оборудовании
Фото: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий
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Подняли «Науку»: российский модуль успешно пристыковался к МКС
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2021-07-29 18:12:18
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Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Это первый за 11 лет новый модуль российского сегмента станции. Теперь космонавты получат новое оборудование для экспериментов, спальные места и дополнительное пространство. Эксперты отметили, что это большой прорыв не только для космонавтики, но и для науки в целом. Задержка с отправкой модуля на орбиту не скажется на качестве его работы, так как старый — только корпус, в котором размещено новое оборудование. Эксперты считают, что ученые стран всего мира, а также частные компании будут рады возможности провести эксперименты в космосе, поэтому «Науку» можно считать коммерческим продуктом.

14 лет спустя

29 июля в 16:29 по московскому времени модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Он был запущен 21 июля с Байконура тяжелой ракетой «Протон-М». Как сообщает «Роскосмос», «Наука» размещена на борту служебного модуля «Звезда» и предназначена для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

Подняли науку
Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» с космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» с космодрома Байконур

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Это жилой модуль массой более 20 т, длиной около 13 м и более 4 м в максимальном диаметре. Внутри предусмотрено 14 рабочих мест для космонавтов. 6 м3 внутреннего пространства отдано под научное оборудование и почти 5 м3 — под хранение грузов. Высота рабочей орбиты «Науки» — 410–460 км.

Космос познания: что важного совершит на орбите «Наука»
Новый орбитальный модуль был запущен к МКС 21 июля

После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные места размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС, заявляли ранее в «Роскосмосе».

«Роскосмос» вел прямую трансляцию стыковки модуля с МКС. На видео показали движение самого модуля и цифровые параметры курса модуля — было видно, как космонавты устраняли отклонение модуля от центра мишени на стыковочном узле. На последних минутах скорость движения «Науки» относительно МКС составляла 10 см/с, однако вся конструкция двигалась с первой космической скоростью. В последние секунды перед стыковкой трансляция цифровых данных пропала.

Работа специалистов происходила на высоком уровне, всё прошло штатно, — отметил генеральный директор компании Success Rockets Олег Мансуров. — Можно поздравить коллег из «Роскосмоса», это большой прорыв не только в космонавтике, но и в науке в целом. На этом модуле будет проведено большое количество экспериментов. Например, как на людей влияет атмосфера, как условия космоса влияют на развитие живых организмов.

Подняли Науку
Модуль «Наука»
Фото: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

«Наука» — первый за 11 лет новый модуль российского сегмента МКС. Изначально его планировали запустить в 2007 году, но из-за технических проблем запуск неоднократно переносился.

Хотя «Наука» ждала своего часа 14 лет, это не должно сказаться на работе модуля, считают специалисты. Изначально это был дублер запущенного модуля «Заря».

— По сути, 14 лет на Земле оставался только корпус модуля, а для него это нестрашно, — пояснил старший научный сотрудник кафедры прикладной механики МФТИ Иван Завьялов. — Самый опасный момент для корпуса — выведение на орбиту. В этот момент он испытывает большие нагрузки. По сравнению с этим нагрузки при нахождении в невесомости небольшие — разве что термические. Радиация более страшна для приборов, чем для корпуса. Оборудование же на модуле новое, поэтому с ним проблем быть не должно.

И для космоса, и для Земли

Срок эксплуатации МКС — «максимум до 2030 года», заявлял в июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Расчетное время эксплуатации модуля «Наука» составляет 15 лет. Однако Иван Завьялов считает, что МКС как такового срока службы не имеет, а модули взаимозаменяемы, хотя на осуществление такой замены понадобится время и технологии.

Заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков рассказал о планах измерить в новом модуле распределение доз радиации, которые получают космонавты.

Подняли науку

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— «Наука» отличается от других модулей тем, что она пока не забита грузами, следовательно, доза радиации там будет выше. Кроме того, в последние годы МКС стала летать несколько выше, поэтому стал больше вклад радиационного пояса Земли. Это ни в коем случае не аварийная ситуация, просто несколько поменялась «космическая погода». В планах — детально изучить дозы радиации в каждой точке нового модуля, — рассказал специалист.

Член совета РАН по космосу, советник генерального директора АО «Успешные ракеты» Валентин Уваров отметил, что главное — использовать возможности нового модуля на полную мощность.

— Ранее пространство для жизни и работы российских космонавтов было достаточно ограниченным, а по энергетике приходилось подпитываться от американских партнеров, — пояснил эксперт. — Теперь у нас появилось гораздо больше и оборудования, и пространства — можно увеличить экипаж МКС и расширить программу научно-прикладных исследований.

Модуль «Наука» позволит создать небольшой рынок, на котором смогут заказывать эксперименты представители разных стран и частных компаний, считает независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Подняли науку
Фото: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Приоритет будет у российских исследований, но это в целом коммерческий продукт, — сказал специалист. — Американцы таким занимаются уже давно и довольно успешно. Что же касается американских членов экипажа на МКС, у них для экспериментов достаточно своего оборудования, не думаю, что они станут эксплуатировать «Науку» в этом смысле.

Всего пока известно о 13 экспериментах, которые планируют провести на новом модуле после ввода его в эксплуатацию. Один из самых интересных носит название «Перепел». Его замысел — инкубировать на борту МКС яйца птиц и даже вывести их популяцию. Кроме того, планируется эксперимент «Мутация», в котором ученые будут изучать эволюцию микробов в невесомости. Проект «Витацикл-Т» посвящен выращиванию салата в так называемой конвейерной оранжерее.

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