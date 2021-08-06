Британия заявила о наличии доказательств атаки Ирана на Mercer Street

Великобритания при обсуждении в Совете Безопасности ООН вопроса о нападении на танкер Mercer Street представила доказательства, свидетельствующие об ответственности Ирана за данный инцидент. Об этом сообщила в пятницу, 6 августа, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

«Великобритания сообщила Совету Безопасности об имеющихся у нас доказательствах о том, что произошло. И эти доказательства однозначны: Великобритания знает, что Иран несет ответственность за атаку. Мы знаем, что она была преднамеренной», — сказала Вудворд в ходе беседы с журналистами.

Она пояснила, что выводы страны основываются на обломках использованного при атаке аппарата, обнаруженных на судне. Вудворд отметила, что это беспилотник Shahed 136.

«Их делают только в Иране», — сказала постоянный представитель Великобритании при ООН.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Кроме того, стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.