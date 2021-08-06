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В Минздраве заявили о наличии запаса вакцин во всех регионах России

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Запас вакцин от коронавируса в настоящее время есть во всех регионах России, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

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«У нас сейчас во всех регионах есть вакцины, во всех регионах есть запас вакцины», — сказал он журналистам в пятницу, 6 августа.

Замминистра подчеркнул, что российское правительство тщательно мониторит ситуацию с количеством препаратов в стране. При этом во всех регионах темпы вакцинации разные, добавил он.

25 июня глава правительства Михаил Мишустин заявил, что запас вакцин от COVID-19 в России есть, однако необходимо контролировать их своевременное поступление во все регионы.

В тот же день премьер-министр сообщил об увеличении расходов, необходимых на борьбу с коронавирусом, из-за роста заболеваемости COVID-19. Так, системе обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 25 млрд рублей.

Также в июне глава Минпромторга России Денис Мантуров указал на отсутствие рисков нехватки лекарств, применяемых в лечении COVID-19. Он уточнил, что ведомство совместно с Минздравом РФ следит «за темпами вакцинации и — важно! — остатками вакцин в регионах».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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