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Мурашко заявил о доступности «Спутника Лайт» во всех регионах России

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Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот и доступна во всех российских регионах, заявил 5 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«Начал поступать в регионы, и сегодня в гражданский оборот поступил уже «Спутник Лайт», он доступен уже во всех территориях РФ, он используется для повторной вакцинации», — сказал Мурашко.

Он сообщил, что в России в гражданский оборот выпущено 53 млн доз вакцины от коронавируса, и в июне-июле отмечается рост производства более чем в четыре раза по сравнению с предыдущими периодами.

«Спутник Лайт» стал четвертой вакциной от COVID-19. В феврале «Спутник Лайт» начали тестировать на добровольцах, а 29 марта Министерство здравоохранения России приступило к регистрации вакцины «Спутник Лайт». Зарегистрировали препарат в мае.

В РФПИ уточняли, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Обе вакцины были созданы на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, указали в фонде.

30 июля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о предварительных результатах клинического исследования комбинированного применения вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник V». По данным фонда, вакцинацию в рамках исследования прошли 50 добровольцев, никто из них не заболел, у всех отсутствуют «серьезные нежелательные явления». Проведение клинических исследований комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca было одобрено Минздравом ранее.

В России были зарегистрированы еще три вакцины от COVID-19: первой стал «Спутник V», затем «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». С января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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