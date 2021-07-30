РФПИ отчитался об исследованиях комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о предварительных результатах клинического исследования комбинированного применения вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник V». Соответствующие испытания проходят в Азербайджане, сообщили в пресс-службе организации.

По данным фонда, вакцинацию в рамках исследования прошли 50 добровольцев, никто из них не заболел, у всех отсутствуют «серьезные нежелательные явления»

«Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов», — отметили в РФПИ.

Сведения об иммуногенности комбинации двух препаратов фонд планирует опубликовать в августе. При этом набор добровольцев для участия в исследованиях продолжается.

Также вакцинация комбинацией препаратов проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо этого, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии, рассказали в фонде.

«В условиях появления новых штаммов коронавируса партнерство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией. <...> Рассчитываем на их [исследований] успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру», — подчеркнул генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

27 июля стало известно, что Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и шведско-британского препарата от AstraZeneca. Отмечается, что будет проведено изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов.

Ранее, 6 июля, научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

В феврале Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». В том же месяце стартовали соответствующие испытания.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».