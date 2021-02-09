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Исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V» начнутся в феврале

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Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и «Спутник V». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Исследования стартуют уже в феврале.

«В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом», — говорится в пресс-релизе.

На реализацию исследовательской программы отводится полгода, проводится она будет на территории нескольких стран. В каждое из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.

Документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) поданы в ряд стран.

На этой неделе испытания также должны начаться в ОАЭ, позднее испытания стартуют в Саудовской Аравии.

2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препарат «Спутник V» разработанный Центром имени Гамалеи, является одной из лучших вакцин от коронавируса.

Тогда же в Центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet. Согласно данным третьей фазы испытаний, эффективность препарата превысила 91,6%, а среди категории старше 60 лет — 91,8%.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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