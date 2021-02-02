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Мурашко назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин

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Препарат «Спутник V» разработанный Центром имени Гамалеи, является одной из лучших из вакцин от коронавируса, заявил 2 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин — «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность», — сказал он.

По его мнению, публикация результатов исследования в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине.

Ранее в этот день в Центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

В материале отмечается, что результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев. Кроме того, у всех привитых выработался клеточный иммунный ответ.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19 — россиян прививают «Спутником V».

Эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%.

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