Эффективность «Спутника V» для людей старше 60 лет составила 91,8%

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе третьей фазы исследований составила 91,6%, для людей старше 60 лет — 91,8%. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 2 февраля.

«Эффективность вакцины «Спутника V» на уровне 91,6% доказана в ходе третьей фазы клинических исследований. Эффективность вакцины для добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18–60 лет», — отмечается в сообщении.

Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а у 100% — клеточный иммунный ответ.

Вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания COVID-19. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, привитым «Спутником V», в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, которые перенесли коронавирус.

В фонде рассказали, что у привитых этой вакциной отсутствуют нежелательные явления, связанные с вакцинацией, что подтверждается выводами Независимого комитета по мониторингу данных. Сильных аллергических реакций, анафилактического шока также нет.

Ранее во вторник медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», которые подтверждают ее высокую эффективность и безопасность.

Первую в России и в мире вакцину от этой инфекции зарегистрировали 11 августа. Препарат назвали «Спутник V», его разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

В России 18 января стартовала вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин, назвав препарат Центра имени Гамалеи лучшим в мире.